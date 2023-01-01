Алёна Бронникова В 2024 году тарифы на ЖКХ в Прикамье вырастут в среднем на 10,2% Рост цен произойдёт во втором полугодии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во второй половине 2024 года в Пермском крае ожидается увеличение платы за коммунальные услуги в среднем на 10,2%. Об этом сообщается в опубликованном на портале правовой информации распоряжении от 10 ноября 2023 года, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно таблице индексов изменения размера вносимой гражданами платы за услуги ЖКХ, в первом полугодии повышение тарифов для жителей Пермского края, как и для жителей остальных регионов, не ожидается (0%). Во втором полугодии в регионе индекс составит 10,2%. При этом разрешается отклонение по отдельным муниципалитетам края. Размер размер предельно допустимого отклонения — 4,9%.

Самый высокий индекс изменения стоимости коммунальных услуг ожидает Забайкальский край — 15%. Самым низким этот показатель оказался в Республике Хакасия — 4%.





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