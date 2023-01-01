Алёна Бронникова Прикамье получит 126 млн рублей из федерального бюджета на развитие туризма Общая сумма единой субсидии регионам составит 6,1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В следующем году правительство планирует направить дополнительные деньги на развитие инфраструктуры туризма в российских регионах. Как сообщил в своём telegram-канале депутат Госдумы Алексей Волоцков, на минувшем заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры было принято решение об утверждении соответствующих поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы.

«Важнейшая часть финансирования туристической отрасли — государственная программа "Развитие туризма", в рамках которой каждый регион нашей страны получит единую субсидию из федерального бюджета на развитие туристической инфраструктуры. Общая сумма единой субсидии регионам в 2024 году составит 6,1 млрд руб.», — сообщает депутат.

Согласно опубликованной информации, 11 регионов страны в 2024 году получат по 125,9 млн руб. федеральной субсидии. Это самая высокая сумма, которую планируется выделить на развитие туристической инфраструктуры в субъектах РФ. В их число вошёл и Пермский край. Кроме того, три региона получат по 119,9 млн, 118,1 млн, 114,7 млн руб., ещё восемь — по 111,2 млн руб.

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