Алёна Бронникова
Прикамье получит 126 млн рублей из федерального бюджета на развитие туризма
Общая сумма единой субсидии регионам составит 6,1 млрд рублей
В следующем году правительство планирует направить дополнительные деньги на развитие инфраструктуры туризма в российских регионах. Как сообщил в своём telegram-канале депутат Госдумы Алексей Волоцков, на минувшем заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры было принято решение об утверждении соответствующих поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы.
«Важнейшая часть финансирования туристической отрасли — государственная программа "Развитие туризма", в рамках которой каждый регион нашей страны получит единую субсидию из федерального бюджета на развитие туристической инфраструктуры. Общая сумма единой субсидии регионам в 2024 году составит 6,1 млрд руб.», — сообщает депутат.
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