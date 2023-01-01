Андрей Стрельцов В ХК «Молот» назначен старший тренер Им стал специалист из питерского «Динамо» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский ХК «Молот» и Вячеслав Кочкарёв подписали соглашение о сотрудничестве. Как сегодня сообщала пресс-служба клуба, специалист будет работать в Перми в качестве старшего тренера.

Он является воспитанником казанской школы хоккея. На взрослом уровне как хоккеист защищал цвета «Барса», «Южного Урала» и «Ижстали».

Тренерскую карьеру начал недавно в ХК «Динамо СПб» тренером по развитию игроков. В роли наставника провёл 54 матча.

Напомним, на прошлой неделе пермскую команду покинул старший тренер Роберт Харисов. Он проработал в клубе чуть более двух месяцев.

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