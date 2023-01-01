В Перми наказали заведующую детсада, не пустившую в группу ребёнка без реакции манту Поделиться Твитнуть

В Перми прокуратура защитила право ребёнка на посещение дошкольного учреждения. Нарушение в сфере доступности образования было обнаружено в ходе проверки, проведённой прокуратурой Индустриального района по обращению законного представителя несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе расследования было установлено, что заведующая МАДОУ «Центр развития ребёнка ДОУ № 403» Перми издала приказ о временном отстранении малолетнего от посещения детского сада в связи с непредоставлением родителями необходимых документов о результатах туберкулинодиагностики.

В прокуратуре заявили, что приказ является незаконным, и пояснили: отсутствие обследования не является основанием для прекращения обучения ребенка, а лишь предполагает выбор альтернативной формы обучения.

По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю детского учреждения и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование). Акты прокурорского реагирования были рассмотрены, ответственные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.