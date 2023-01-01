Конкурс на строительство детсада в Пермском МО прошёл с нарушениями УФАС усмотрело в процедуре ограничение конкуренции Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило антимонопольное дело против МКУ "Управление закупок Пермского муниципального округа". Организация подозревается в ограничении конкуренции в ходе проведения конкурса на строительство детского сада во Фролах.

В ведомстве полагают, что заявка единственного участника закупки была признана соответствующей установленным требованиям конкурсной документации неправомерно, поэтому и заключённый с ним контракт должен быть расторгнут.

Как пояснили в пресс-службе УФАС, в ходе проверки было установлено, что подрядчик не может исполнять возложенные на него обязанности по контракту, так как не подтвердил наличие суммы взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, необходимой для обеспечения исполнения договорных обязательств.

Таким образом, в действиях организатора закупки обнаружены признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Должностным лицам МКУ, в случае признания их виновными, грозят штрафы.

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