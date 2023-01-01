В Перми появится Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Его возглавит мэр города Эдуард Соснин Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

На сайте пермской мэрии появился проект постановления главы Перми Эдуарда Соснина о создании городского Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата. До 20 ноября документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Новый Совет по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата будет постоянно действующим совещательно-координационным органом. Его основные цели включают повышение эффективности взаимодействия между властями, бизнесом и общественными организациями. Совет также будет заниматься разработкой предложений и координацией действий по ключевым направлениям социально-экономического развития Перми. В планах Совета — разработка основных стратегических направлений для муниципальной инвестиционной политики и координация мероприятий для ее реализации, а также формирование и осуществление муниципальной политики в сфере городского частно-публичного партнёрства.

Председателем Совета станет глава Перми Эдуард Соснин. Его заместителем станет и.о. замглавы Перми Яна Фурман, секретарём Совета — начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова.

В рамках этого решения будут ликвидированы дублирующие структуры: Совет по улучшению инвестиционного климата, рабочая группа по формированию и осуществлению мер для поддержания экономической стабильности города, а также координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Перми.

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