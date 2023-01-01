Максим Артамонов На оснащение трёх школ Перми направят 134 млн рублей Окончательное решение примут на пленарном заседании гордумы в ноябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Члены комитета Пермской городской думы по социальной политике на заседании 13 ноября поддержали проект решения о продлении до 2026 года добровольных расходных обязательств по оснащению школ средствами обучения и инвентарём. Как рассказала и.о. начальника департамента образования администрации Перми Ольга Ершова, городские власти предлагают дополнить перечень школ, которые планируется оснастить оборудованием, ещё тремя учреждениями: корпуса школ № 55 им. Сивкова и № 146 с углублённым изучением математики, физики и информатики, а также корпус лицея № 3.

Общая сумма, которую предлагается выделить из городского бюджета, составит более 134 млн руб. Так, в 2024 году на оснащение школы № 55 планируется направить 54,6 млн руб., в 2025-м для школы № 146 — более 26 млн руб, а в 2026-м на оснащение лицея № 3 — 54,6 млн руб.

Депутат Сергей Медведев задал вопрос относительно взаимодействия по выделению средств с краевыми властями.

«Выступали ли с инициативой на уровне края? Было бы логичным, если бы эти расходные обязательства по наполнению школ взяло на себя краевое министерство. Вносились ли в бюджет такие изменения?» — спросил Медведев.

Заместитель начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами Ольга Желтова пояснила, что в рамках сдачи новых объектов образовательных учреждений на приобретение оборудование выделятся средства на условиях софинансирования — 50/50.

Депутат Олег Бурдин обратил внимание, что такая ситуация уже возникает не в первый раз, и ранее парламентарии просили отработать с краем вопросы оснащения школ.

«Когда мы раньше принимали расходное обязательство, и оно касалось двух образовательных учреждений, то вроде как бюджет города с этим справлялся. Если мы сейчас выходим на шесть или даже 10 образовательных учреждений, то это уже сумма под 0,5 млрд руб. Поэтому и вопрос: был такой диалог или нет», — задал вопрос депутат Бурдин.

Представители департамента пояснили, что «ответа пока нет, но переговоры ведутся».

Сергей Медведев сослался на то, что обязательства по оснащению и комплектации школ необходимым оборудованием — это в чистом виде расходные обязательства краевого министерства образования, на город же ложатся эксплуатационно-коммунальные расходы и текущее содержание. И всё строго регламентировано. К тому же, «у края есть деньги, он может взять на себя Театр юного зрителя», отметил депутат.

В какой-то момент часть членов комитета засомневались, нужно ли принимать такой проект решения и брать на себя дополнительное расходное обязательство, увеличивая финансовую нагрузку на городской бюджет. Однако в итоге депутаты Олег Бурдин, Василий Кузнецов и Наталья Рослякова высказались за то, чтобы поддержать проект решения с учётом поправок и включить его в повестку предстоящей пленарки гордумы. В то же время, по их мнению, в документе нужно уточнить вопросы софинансирования оснащения новых школ со стороны краевого минобра.

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