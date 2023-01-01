Андрей Стрельцов «Пермские медведи» одержали трудную победу над ГК «Виктор» Поделиться Твитнуть

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Во​ вторник, 14 ноября, «Пермские медведи» в​ рамках чемпионата Российской Суперлиги в СК им. Сухарева встретились с ГК «Виктор».

Матчи между этими соперниками всегда проходят очень интересно. Вот и на этот раз практически весь поединок шла борьба мяч в​ мяч, и​ всё​ же успех остался за​ хозяевами. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Валентина Бузмакова с​ разницей в​ шесть мячей​ — 32:26. Пермский клуб после этого переместился на третье место в турнирной таблице.

Следующий матч национального первенства — 19 ноября против «Чеховских медведей».

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