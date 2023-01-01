Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» одержали трудную победу над ГК «Виктор»
Во вторник, 14 ноября, «Пермские медведи» в рамках чемпионата Российской Суперлиги в СК им. Сухарева встретились с ГК «Виктор».
Матчи между этими соперниками всегда проходят очень интересно. Вот и на этот раз практически весь поединок шла борьба мяч в мяч, и всё же успех остался за хозяевами. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Валентина Бузмакова с разницей в шесть мячей — 32:26. Пермский клуб после этого переместился на третье место в турнирной таблице.
Следующий матч национального первенства — 19 ноября против «Чеховских медведей».
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