Максим Артамонов В Перми может смениться директор «Дворца молодёжи» Действующий руководитель Екатерина Бокова ушла в отпуск Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Директор МАУ «Дворец молодёжи» Екатерина Бокова оставит свой пост. Сейчас она вышла в отпуск, из которого не выйдет на прежнее место работы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, её преемником может стать один из руководителей штаба некоммерческой организации «Студенческие отряды Пермского края».

Екатерина Бокова, которую связывают с депутатом краевого парламента Ильёй Лисняком, возглавила «Дворец молодёжи» в 2017 году.

С 2020 по 2023 года в здании проходила реконструкция. За это время руководство учреждения проводило тендеры, контракты по которым часто выигрывало «Медиа-агенство Кулич», принадлежащее Илье Лисняку. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию откладывались несколько раз.

В июне прошлого года стало известно, что прокуратура потребовала привлечь Бокову к административному взысканию за невыполнение законного требования депутата гордумы — запроса по закупкам руководимого ей учреждения. Тогда её привлекли к дисциплинарной ответственности.

В декабре того же года издание Life писало, что представители Молодёжного парламента обратились в прокуратуру и СК в связи с закупками «Дворца молодёжи».

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