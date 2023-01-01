Бывшего начальника ГУВД Прикамья уволили из центрального аппарата министерства внутренних дел О причинах отставки Михаила Давыдова не сообщается Поделиться Твитнуть

Михаил Давыдов

Константин Долгановский

Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника главного управления, ответственного за обеспечение охраны общественного порядка и координацию взаимодействия с органами исполнительной власти регионов РФ (ГУОООП) Министерства внутренних дел России, Михаила Давыдова. Об этом сообщает Урал56.ru.

На эту должность Давыдов был назначен в 2020 году с поста начальника главного управления МВД по Пермскому краю (возглавлял ведомство с 2018 года).

О причинах отставки не сообщается. Данные о Михаиле Давыдове уже удалены из раздела руководства ГУОООП МВД РФ.

Михаил Давыдов начал свою службу после окончания Московского государственного технического университета имени Баумана. Сначала он работал в ГУВД Москвы и в 2007 году был назначен на должность заместителя начальника регионального отделения МВД в Пермском крае, где начал свой путь, занимаясь общественной безопасностью и затем руководя полицией. В 2015 году он возглавил Управление внутренних дел по Оренбургской области.

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