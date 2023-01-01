«Азот» строит новую распределительную подстанцию Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» Группы «Уралхим» готовится к масштабному техническому перевооружению одна из старейших распределительных подстанций — «ПВХ», которая помогает качать камскую воду для нужд предприятия. Общий объем инвестиций в проект составит около 150 млн рублей.

Сейчас для подстанции строится блочно-модульное здание, которое будет состоять из шести отдельных контейнеров. В процессе монтажа и наладки они будут связаны между собой. Оборудование современной подстанции будет полностью новым, начиная от высоковольтных ячеек коммутационно-распределительного устройства до трансформаторов, приборов учета и измерительного оборудования.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот» Группы «Уралхим»:

— Вода для «Азота» — жизненно необходимый ресурс, от которого зависит работа главных цехов предприятия. Без мощной энергии распределительной подстанции не смогут работать насосы, которые бесперебойно качают камскую воду. Именно поэтому для нас важно повышать надежность электроснабжения.

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