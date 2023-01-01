За неделю от коронавируса в Прикамье скончались 4 человека Заразились ковидом более 1,5 тыс. жителей Поделиться Твитнуть

По данным федерального ресурса стопкоронавирус.рф, в Пермском крае за прошлую неделю выявлен 1551 случай заболевания ковидом (+344 по сравнению с предыдущей неделей), при этом выздоровели 950 чел. (+204), госпитализированы 215 (+97), скончались четверо (-1).

По числу летальных случаев регион занял по России пятое место, уступив Санкт-Петербургу (23), Москве (13), Свердловской (6) и Челябинской (5) областям.

В целом в РФ за неделю коронавирусом заразились 41,3 тыс. человек, 76 скончались.

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