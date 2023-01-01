Алёна Бронникова Количество разводов в Перми за год выросло на 7% А число свадеб сократилось на 4% Поделиться Твитнуть

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В Перми растёт количество случаев расторжения и снижается количество случаев заключения брака. По данным краевого ЗАГС о регистрации актов гражданского состояния за январь-октябрь 2022 и 2023 годов, пермяки стали разводиться на 7% чаще, а регистрировать брак на 4% реже.

В прошлом году за первые 10 месяцев количество разводов составляло 4,3 тыс., тогда как в текущем году за аналогичный период зафиксировано 4,7 тыс. В целом по Пермскому краю этот показатель вырос на 2% — с 9,8 до 10 тыс. Самый высокий рост в процентном соотношении показал Городской округ «ЗАТО Звездный» — 52% (с 44 до 67 случаев). Наибольшее сокращение разводов оказалось в Косинском МО — 33% (с 15 до 10 случаев).

Количество заключённых браков на территории Перми за январь-октябрь 2023 года составило 7,2 тыс., за АППГ — 7,5 тыс. В целом по Пермскому краю этот показатель уменьшился с 15,1 до 13,9 тыс. (на 8%). Сильнее всего количество зарегистрированных браков в процентном соотношении за этот период снизилось в Кочевском МО — с 67 до 36 и Косинском МО — с 24 до 13 (по 46% в каждом). Заметнее всего количество браков выросло в Гайнском МО — с 25 до 32 (на 28%).

Показатели по количеству рождений в крае за первые 10 месяцев изменились незначительно в сравнении с прошлым годом. Так, в 2022 году в Перми родилось 9,3 тыс., а в 2023 — 9,2 тыс. детей (снижение на 1%). В целом в Прикамье в 2022 году родилось 19,6 тыс., а в 2023 — 19,1 тыс. детей (снижение на 2%).

Уровень смертности при этом показывает отрицательную динамику. В прошлом году ЗАГС Перми зафиксировал 12,1 тыс. смертей, а в текущем — 11 тыс. (снижение на 9%). В 2023 году на территории региона этот показатель составил 27,2 тыс. случаев, что на 7% ниже прошлого года (29,3 тыс.).





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