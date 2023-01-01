Андрей Стрельцов
«Молот» в Санкт-Петербурге отпраздновал 13-ую победу подряд
Пермская хоккейная дружина обыграла местное «Динамо»
«Молот» продолжил победную поступь в чемпионате ВХЛ. В своём первом ноябрьском выездном матче «молотобойцы» в Санкт-Петербурге обыграли местное «Динамо». Поединок завершился со счётом 6:3.
Шайбы в составе пермского клуба забросили Константин Рыжов, Рауль Акмальдинов, Игорь Зенчиков, Леонид Пасманик, дебютировавший в этой встрече и дважды отличился Иван Ларичев, ранее игравший как раз за «бело-голубых».
Подтверждённой статистики нет, но похоже «Молот» установил свой рекорд в чемпионатах ВХЛ, выиграв 13 матчей подряд. Последнее поражение пермская команда потерпела 30 сентября.
15 ноября так же в Санкт-Петербурге «Молот» проведёт очередную встречу. Соперником будет ХК СКА-Нева.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.