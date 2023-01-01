Андрей Стрельцов «Молот» в Санкт-Петербурге отпраздновал 13-ую победу подряд Пермская хоккейная дружина обыграла местное «Динамо» Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

«Молот» продолжил победную поступь в чемпионате ВХЛ. В своём первом ноябрьском выездном матче «молотобойцы» в Санкт-Петербурге обыграли местное «Динамо». Поединок завершился со счётом 6:3. ​

Шайбы в составе пермского клуба забросили Константин Рыжов, Рауль Акмальдинов, Игорь Зенчиков, Леонид Пасманик, дебютировавший в этой встрече и дважды отличился Иван Ларичев, ранее игравший как раз за «бело-голубых».

Подтверждённой статистики нет, но похоже «Молот» установил свой рекорд в чемпионатах ВХЛ, выиграв 13 матчей подряд. Последнее поражение пермская команда потерпела 30 сентября.

15 ноября так же в Санкт-Петербурге «Молот» проведёт очередную встречу. Соперником будет ХК СКА-Нева.

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