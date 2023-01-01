В Прикамье зафиксирован острый дефицит дворников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зафиксирован острый дефицит дворников. На каждое объявление о вакансии по этой специальности приходится всего 0,4 резюме, сообщает «Рифей» со ссылкой на агентство HeadHunter. Его аналитики назвали самые дефицитные этой осенью специальности в регионе.

Низкие показатели также замечены среди автомойщиков (0,7 резюме на одну вакансию), врачей (0,8 резюме) и токарей (0,9 резюме). Количество открытых вакансий в этих областях превышает количество кандидатов.

Кроме того, регион страдает от нехватки ветеринаров, автомехаников, поваров и маляров. На каждую вакансию из этих специальностей приходится от 1,1 до 1,3 резюме.

Повышенный спрос на персонал наблюдается в сферах обслуживания, производства, логистики, а также в рабочих специальностях.

В целом, по региону приходится 3,2 резюме на одну вакансию, что свидетельствует о трудном положении с подбором кадров.

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