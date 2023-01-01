Алёна Бронникова Спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в Перми вырос на 51% Аналитики также подсчитали средний чек на услугу Поделиться Твитнуть

НТВ

Пермяки в этом году заранее начали готовиться к главному зимнему празднику. По данным аналитиков «Авито Услуг», спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в начале ноября 2023 года вырос на 51% по сравнению с АППГ.

На фоне увеличения запросов на услуги главных персонажей празднования Нового года растёт и количество объявлений от актёров и творческих коллективов. Так, в Перми число предложений в первой половине ноября выросло на 12% по сравнению с АППГ. Специалисты ожидают дальнейшего роста этих показателей с приближением праздника.

Приглашение Деда Мороза и Снегурочки на дом обойдётся пермякам в среднем от 1,5 тыс. руб. При этом стоимость может меняться в зависимости от даты оказания услуги и опыта работы актёров.

«Цена может меняться в зависимости от длительности представления и наполнения программы, а услуги аниматоров непосредственно в новогоднюю ночь обойдутся дороже. Кроме того, стоимость услуг аниматоров колеблется в зависимости от состава коллектива и стажа. Например, услуги студентов театральных вузов и начинающих актёров могут стоить дешевле, нежели труд их старших коллег», — сообщают в пресс-службе «Авито Услуги».

Самыми активными в подготовке к Новому году оказались жители Москвы (+98%) и Сочи (+97%). Самым оживлённым за исследуемый период стал рынок Дедов Морозов и Снегурочек во Владивостоке (+81%). Самые дорогие предложения — в Москве (в среднем от 2,7 тыс. руб.), Владивостоке (от 2,5 тыс. руб.) и Сочи (от 2,2 тыс. руб.).





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