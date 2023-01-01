Начальник цеха пермского предприятия признан виновным в коммерческом подкупе Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Руководитель цеха одного из акционерных обществ в Перми признан виновным в совершении коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что ответчик, занимая управленческие должности в коммерческой организации, вымогал и получил взятку в размере 227 тыс. руб. Эта сумма равнялась 10% от выплаты, которую коммерческая организация должна была перечислить за услуги по техническому обслуживанию холодильного и технологического оборудования, а также за проведение ремонтных работ в соответствии с условиями договора.

Суд вынес приговор, по которому виновному назначено наказание в виде штрафа 1,5 млн руб. и лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в коммерческих и других организациях на протяжении трёх лет.

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