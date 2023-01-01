Нейросеть сгенерировала музыкальный облик Перми Всего презентовано 23 музыкальных портрета российских городов Поделиться Твитнуть

Теодор Курентзис

newsko.ru

Послушать, как звучит Пермь, стало возможным благодаря искусственному интеллекту. Корпорация ВЭБ.РФ с помощью нейросети Сколтеха создала «Музыкальную карту» страны, объединив информацию о качестве жизни и данные от Музея Музыки с историями и произведениями композиторов, связанных с тем или иным городом. Всего таким образом было создано 23 музыкальных портрета российских городов, включая Пермь.

В справке Музея Музыки о Перми говорится, что здесь родился композитор Александр Немтин, сделавший Пермь одним из центров отечественной электронной музыки. Немтин долгое время работал вместе с Евгением Крылатовым, создавшим множество культовых саундтреков к советским фильмам. Кроме того, на звучание Перми оказал влияние дирижёр Теодор Курентзис, который в 2011–2019 годах был худруком Пермского театра оперы и балета. Также в справке говорится, что в Перми проходят многочисленные музыкальные фестивали и активно поддерживают молодых музыкантов. В городе действует Современная академия музыки, где обучают и продюсируют новых звёзд.

«Музыкальная карта», говорится на сайте проекта, призвана вдохновить на поездки по стране и повысить туристический интерес к городам России. Сейчас на сайте доступны к прослушиванию, кроме Перми, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Грозный, Челябинск, Магадан и другие города.

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