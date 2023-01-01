Пермский край получит возмещение расходов на производство зерна в размере 24 млн рублей из федерального бюджета Средства направят аграриям на субсидирование затрат Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Пермский край поступит более 24,3 млн руб. из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Дополнительное финансирование регион получит для поддержки производителей зерновых культур, в частности, пшеницы, ржи и ячменя.

Полученные средства краевые власти направят на возмещение части затрат аграриев Прикамья, которые занимаются производством и реализацией зерна. Как уточнили в Министерстве агропромышленного комплекса региона, денежная компенсация будет выделена на расходы, понесённые на реализацию свыше 24 тыс. тонн зерна местными сельхозпроизводителями через федеральную информационную систему ФГИС «Зерно» с апреля по сентябрь 2023 года.

Получить субсидии из бюджета сельхозпроизводители смогут уже до конца текущего года. Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков подчеркнул, что это позволит оказать дополнительную финансовую поддержку аграриям региона.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал большие перспективы развития сельского хозяйства на территории края. По его словам, власти для этого используют все возможности и инструменты. При этом одним из важных приоритетов в работе регионального правительства является привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета на развитие отраслей АПК Пермского края.





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