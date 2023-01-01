Андрей Стрельцов Пермские фигуристы завоевали две награды этапа Гран-при в Казани Они получили «серебро» и «бронзу» в парном катании Поделиться Твитнуть

фото: Павел Слюсаренко

В Казани прошёл IV этап Гран-при России по фигурному катанию. ​ В соревновании пар пермяки Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков и Елизавета Осокина — Артём Грицаенко завоевали серебряные и бронзовые медали. "Золото" у самой титулованной пары страны Анастасий Мишиной — Александра Галлямова.

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков впервые приняли участие в этих соревнованиях, поскольку из-за травм начали позднее готовиться к сезону. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, ставшие третьими в Казани, уже выступали в нынешнем сезоне: на III этапе Гран-при в Красноярске спортсмены взяли «серебро».

Обе пары тренируются в Пермской школе олимпийского резерва «Старт» под руководством Павла Слюсаренко.

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