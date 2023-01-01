Алёна Бронникова Суд обязал гостиницу в центре Перми получить «звёздную» категорию Деятельность гостиницы признана противоправной Поделиться Твитнуть

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Дзержинский районный суд Перми удовлетворил иск Роспотребнадзора в отношении гостиницы «Апельсин». Как сообщает пресс-служба краевого ведомства, заведение обязали получить свидетельство о присвоении «звёздной» категории с целью защиты прав потребителей.

«Сотрудники Управления установили, что пермская организация «Апельсин» предоставляла гостиничные услуги, не имея определённой категории, которая предусмотрена положением о классификации гостиниц. Действия гостиницы признаны противоправными. Теперь организация должна получить свидетельство о присвоении гостинице определённой категории», — сообщает telegram-канал Роспотребнадзора Пермского края.

Согласно российскому законодательству, предоставление гостиничных услуг возможно только при наличии свидетельства о присвоении организации определённой категории. Все виды гостиниц и отелей классифицируются по системе звёзд. Всего таких категорий шесть: от одной до пяти звёзд или «без звёзд».

По данным сайта «СПАРК-Интерфакс», ООО «Апельсин» находится в Перми, по ул. Ленина, 87. Компания зарегистрирована в 2017 году. Основной вид деятельности — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Директором является Александр Евдошенко. Размер уставного капитала — 10 тыс. руб. В отношении компании было возбуждено одно исполнительное производство.





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