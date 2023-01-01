В последние дни русло Камы в районе Перми высохло более чем наполовину Учёные рассказали, почему, несмотря на дожди, падение уровня воды продолжается Поделиться Твитнуть

В ГИС-Центре ПГНИУ прокомментировали информацию о рекордном обмелении Камы в районе Перми. Горожане заметили, что русло реки высохло более чем наполовину, и это несмотря на то, что сейчас в регионе уже нет засухи и периодически выпадают дожди.

По заявлению специалистов, наблюдаемое аномальное снижение уровня воды — последствие рекордной засухи на севере края, а также связано с режимом работы ГЭС.

Как отметили учёные, засуха на севере края усилилась в сентябре, когда осадков там вообще практически не было. В результате приток воды в Камское водохранилище упал, в середине октября уровень воды в нём достиг минимума (ниже 105 м), после этого ГЭС существенно (в полтора раза) уменьшила сброс в нижний бьеф. В результате упал уровень Воткинского водохранилища.

Выпадающие осадки восполнить недостаток воды не могут, поскольку свыше 95% притока в Воткинское водохранилище идёт из Камского.

Сейчас уровень воды в Каме в районе Перми оказался ниже нормы на 3,7 метра, а приток — ниже нормы в 2,5 раза.

Кроме того, сброс из Воткинского водохранилища в октябре и начале ноября значительно превышал приток, чтобы обеспечивать водой гидроузлы, расположенные ниже по течению. Сочетание режимов работы ГЭС и вызвало экстремальное снижение уровня Воткинского водохранилища. И такая ситуация, очевидно, сохранится до апреля.

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