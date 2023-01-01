Екатерина Артёмова Для участка на месте дома с Есениным в Перми подготовят проект планировки Здесь планируется жилая и нежилая застройка Поделиться Твитнуть

Администратор

newsko.ru

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края издало приказ о разработке проекта планировки и межевания территории площадью 5,2 га, ограниченной Комсомольским проспектом, улицами Луначарского, Пушкина и Куйбышева. Документ опубликован на сайте ведомства. Разработать проект поручено ООО «ЭкоИнвест», которому принадлежало здание, располагавшееся ранее на этом участке. Как следует из приказа, на этой земле планируется многофункциональная (жилая и нежилая) застройка.

Ранее на участке, о котором идёт речь, находился недостроенный корпус Пермской медицинской академии (сейчас ПГМУ). Здание было больше известно как «дом с Есениным»: в 2009 году пермский стрит-арт-художник Александр Жунёв нарисовал на нём граффити-портрет поэта. С 2011 года участок под зданием принадлежит ООО «ЭкоИнвест». Компания планировала построить на этом месте высотные жилые дома, но не смогла реализовать проект из-за введённых ограничений по высоте строительства в центре Перми (не более 20 м, шесть этажей). Летом 2017 года здание с портретом демонтировали, сейчас здесь находится парковка.

Весной 2022-го стало известно, что «ЭкоИнвест» вновь разрабатывает концепцию жилой застройки своего участка. В начале этого года в региональном минимущества сообщали о проработке проекта комплексного развития этой территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.