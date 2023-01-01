Максим Артамонов В Перми мэрия досрочно расторгла контракт с ООО «Дизель» на маршруты № 38 и 75 Сейчас городские власти ищут нового перевозчика Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

Администрация Перми решила расторгнуть контракт с ООО «Дизель» на обслуживание маршрутов № 38 (Запруд II — Гарцы — Ул. Ушинского) и 75 (Соболи — Площадь Дружбы). Теперь мэрия ищет нового перевозчика. Причиной досрочного расторжения контракта стали многочисленные нарушения и штрафы. Об этом сообщает 59.ru.

В частности, по итогам сентября только на двух этих маршрутах выявили 353 нарушения. За это перевозчику начислили штрафы на сумму 358 тыс. руб. Больше всего контролёры фиксировали неработоспособное программное обеспечение и несоблюдение расписания.

Как пояснил изданию руководитель АТП «Дизель» Андрей Биневский, решение о расторжении принято по обоюдному согласию. По его словам, причина — в хронической нехватке водителей автобусов. Он признал, что к этому решению подготовились и на автопредприятии, и в городском управлении транспорта, а расторжение контракта «сделает всем лучше». Автобусы «Дизеля» будут выходить на линию до конца ноября.

При этом после расторжения контакта маршруты закрываться не будут, и если власти не успеют найти нового перевозчика или он будет не готов к выходу на линию, автобусы «Дизеля» обеспечат бесперебойную работу маршрута.

«ГорТранс» уже разместил госзакупку, чтобы найти нового перевозчика на маршрутах № 38 и 75. На линии должны будут работать автобусы не старше семи лет. К 1 мая 2024 года в них должны быть оборудованы кондиционеры.

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