Максим Артамонов КСП Прикамья предложила сократить расходы на празднование Сабантуя в Барде Власти намерены потратить на него 85 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Краевой Детский Сабантуй

Контрольно-счётная палата Пермского края предложила уменьшить расходы из регионального бюджета, которые планировалось потратить на проведение XIV Всероссийского сельского Сабантуя, который должен состояться в 2024 году в Барде. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

На организацию праздника планировалось выделить 85 млн руб., однако согласно постановлению краевого правительства, размер субсидии для одной некоммерческой организации не должен превышать 5 млн руб.

Кроме этого, КСП выступила с инициативой сократить расходы на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений «Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря»». Ранее на эти цели из бюджета Прикамья краевого планировалось выделять 85 млн руб. ежегодно. В КСП считают, что максимально возможный объём субсидий — 50 млн руб.

Вместе с тем, по данным издания, на этой неделе будут внесены изменения в постановление краевого правительства, и предельно допустимые расходы на будут увеличены, поэтому оснований для исключения из бюджета этих расходов нет.

В мае этого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале сообщил, что «Сабантуй занимает особое место в календаре национальных праздников Прикамья». По мнению Махонина, праздник — это «отличный подарок Бардымскому округу, который в 2024 году отметит свое 100-летие». На Сабантуй, по данным губернатора, приедут гости «из десятков регионов России».

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