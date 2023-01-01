Максим Артамонов В Прикамье ищут 70-летнего мужчину Он ушёл из дома в посёлке ферма и пропал Поделиться Твитнуть

В посёлке Ферма Пермского муниципального округа ушёл из дома и не вернулся 70-летний Петр Лопатин. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего пенсионера: рост — 168 см., серые глаза, светлые короткие волосы с проседью. В день пропажи он был одет в тёмно-синюю куртку с оранжевыми вставками, тёмно-синие штаны с оранжевыми вставками. На мужчине была красная рубашка, чёрные теплые низкие ботинки и чёрная трикотажная шапка.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию по телефону — 102 или волонтёрам. Инфорги поиска: Светлана — 89636486983, Евгения — 89824673098.

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