Андрей Стрельцов Баскетболисты «Пармы» уступили казанскому УНИКСу Это седьмое поражение пермской команды Поделиться Твитнуть

В домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» сыграла с действующим чемпионом УНИКСом. Игра проходила с преимуществом гостей и завершилась со счётом 77:87 в пользу казанской команды.

В этом поединке на площадке у хозяев отличились легионеры. Ричард Соломон совершил дабл-дабл, набрав 16 очков и сделав 11 подборов. В активе Айзея Риз 14 очков и 10 результативных передач.

Подопечные Евгения Пашутина занимают 13-ое место в турнирной таблице. «Парма» сумела одержать три победы и потерпела семь поражений.

В следующее воскресенье, 19 ноября, пермский клуб так же у себя на площадке сыграет с БК «Астана» из Казахстана.

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