В Перми в октябре родилась почти 1 тысяча малышей За это время в брак вступила 601 пара Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

По итогам октября этого года в Перми родился 991 ребёнок — 526 мальчиков и 465 девочек. В брак вступила 601 пара. Такие данные приводят в Управлении ЗАГС администрации Перми.

В октябре было зарегистрировано девять двоен — столько же, сколько за аналогичный период 2022 года.

В целом за октябрь было оформлено 3607 актов гражданского состояния по всем видам. Это на 155 актов меньше, чем в октябре 2022 года.

В Управлении ЗАГС по Перми также отмечают, что в прошлом месяце на 42,4% увеличилась активность пермяков по изменению своих личных данных — фамилии, имени, отчества. Так, было составлено 144 записи акта о перемене имени. За аналогичный период 2022 года были зарегистрированы 83 такие записи.

Также в октябре в отделах Управления ЗАГС города проведено чествование 34 юбилейных супружеских пар, 17 из которых «золотые» юбиляры.

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