Андрей Стрельцов Пермяк стал чемпионом России по рукопашному бою Джошгун Мансимов завоевал почётное звание на турнире в Суздале Поделиться Твитнуть

Чемпионат России по рукопашному бою, который прошёл в Суздале, собрал 250 спортсменов из 44 регионов страны. Пермяк Джошгун Мансимов выступал в весовой категории до 67 кг. Вместе с ним за титул сильнейшего сражались 24 бойца. Мансимов одержал четыре победы и стал чемпионом России.

После этого успеха пермский спортсмен вошёл в основной состав сборной России для участия в международных соревнованиях по рукопашному бою.

Мансимов тренируется в спортивном клубе «Тентурион» под руководством Екатерины Бобрышевой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.