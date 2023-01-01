Максим Артамонов В Прикамье огнеборцы спасли на пожаре восемь человек Происшествие случилось в многоквартирном доме в Губахе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Вечером в Губахе из-за короткого замыкания электропроводки загорелось кладовое помещение в подвале многоквартирного жилого дома. Сообщение о возгорании на ул. Дегтярева поступило в экстренные службы в 18:17. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К месту вызова выехали 35 огнеборцев и восемь спецмашин. Как установили прибывшие на место происшествия пожарные, в кладовой в подвальном помещении дома загорелись домашние вещи.

С помощью спасательных устройств огнеборцы вывели на свежий воздух пять человек, при помощи автолестницы спустили два человека и одного — по трёхколенной лестнице. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались шесть человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

На пожаре никто не погиб, но пострадали трое жителей — их госпитализировали.

Пожар был ликвидирован в 19:34. Его площадь составила 24 кв. м.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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