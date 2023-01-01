Андрей Стрельцов «Кама» провела первый домашний матч в новом сезоне Пермяки обыграли ВК «Тюмень» Поделиться Твитнуть

Скриншот матча видео vk.com/volleykama

В субботу, 11 ноября, пермский волейбольный клуб «Кама» встретился на домашней площадке с соперниками из ВК «Тюмень». Ранее подопечные Владимира Викулова трижды сыграли на выезде. Старт на площадке им. Сухарева оказался удачным. Пермская команда впервые в сезоне победила с сухим счётом 3-0.

Так же в этот день в спорткомплексе прошло празднование 100-летия российского волейбола.

Сегодня, 12 ноября, состоится повторный поединок с сибирским клубом. Пока «Кама» занимает пятое место в турнирной таблице.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.