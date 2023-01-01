Алёна Бронникова Новый график движения поездов из Перми начнёт действовать с 10 декабря В Москву и Кисловодск можно будет уехать на новых скоростных поездах Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

РЖД планирует запустить с 10 декабря новый график движения пассажирских поездов, который будет действовать до 8 декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте Свердловской железной дороги.

Для удобства пассажиров на время праздничных периодов и каникул в Москву запустят новый поезд. Скорый поезд № 230/229 Пермь—Москва будет ходить, в том числе, и в новогодние выходные. Таким образом, у пассажиров станет больше вариантов для совершения поездок.

В новом графике появятся удобные варианты для путешествия в популярные города Северного Кавказа. В летний период скорый поезд № 265/266 будет курсировать сообщением Тюмень—Екатеринбург—Кисловодск. А также с 11 декабря в первую поездку отправится новый круглогодичный поезд № 365/366 Пермь—Ижевск—Кисловодск. Маршрут круглогодичного поезда № 353/354 Пермь—Адлер планируется продлить до станции «Имеретинский курорт».

Кроме того, нумерация поезда сообщением Екатеринбург—Соликамск изменится с № 603/604 на № 403/404.

Все изменения вступят в силу с 00:00 10 декабря 2023 года по московскому времени.





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