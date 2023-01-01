Алёна Бронникова В Пермском крае зафиксировано незначительное снижение цен на бензин Средняя цена составила 54,95 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за неделю на 7 коп. снизилась средняя цена на автомобильное топливо. По данным Росстата, с 30 октября по 5 ноября этот показатель сложился в сумме 54,95 руб., тогда как на прошлой неделе он составил 55,02 руб.

Согласно отчёту об объёме производства нефтепродуктов за прошлую неделю и потребительских ценах на них, бензин марки АИ-92 подешевел на 12 коп. — с 49,99 до 49,87 руб., АИ-95 — на 6 коп. — с 54,28 до 54,22 руб. Стоимость АИ-98 и дизельного топлива осталась без изменений — 67,69 и 63,50 руб. соответственно.

Средняя цена в Прикамье и цена на дизельное топливо остаются самыми высокими среди всех регионов ПФО.

За рассматриваемый период снижение цен на бензин было зафиксировано в 51 субъекте РФ. Чувствительнее всего это произошло в Чеченской Республике и Кировской области — на 2,8 и 2,1% соответственно. Рост цен зафиксировали в шести регионах.





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