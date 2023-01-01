Алёна Бронникова В Индустриальном районе Перми бетономешалка провалилась под асфальт Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вечером 10 ноября в Индустриальном районе Перми грузовая машина провалилась под асфальт. Информация появилась в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

Очевидцы уточнили, что ЧП произошло на ул. Левченко, и поделились фотографиями с места происшествия. На них видно, как провалившийся в яму одним колесом автобетоносмеситель впоследствии завалился набок. Для устранения аварии движение было перекрыто.

Telegram-канал "ЧП Пермь новости"

«Произошёл обвал грунта. Пострадавших нет», — прокомментировали «Новому компаньону» в краевом МВД.

Подробности инцидента сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье». Обследование места провала показало разрушение коллектора.

«Вчера, 10 ноября, около 20 часов вечера бетоновоз при проезде по ул. Левченко в сторону ул. Карпинского застрял в яме, образовавшейся на проезжей части. В результате инцидента провал увеличился. После эвакуации грузового автомобиля спецтехникой специалисты «Новогор-Прикамье» провели обследование и выявили разрушение железобетонного самотечного коллектора диаметром 40 см», — рассказали в водоснабжающей компании.

В субботу с утра на месте ЧП компания организовала восстановительные работы. Отмечается, что выхода стоков не происходит, проблем с подачей воды в дома нет. Автомобилистов предупреждают, что на данный момент проезд по ул. Левченко вправо от ул. Карпинского ограничен.





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