Андрей Стрельцов «Звезда-2005» сыграла вничью с лидером чемпионата Поделиться Твитнуть

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» в третьем туре заключительного этапа Суперлиги сыграл на своём поле с ЦСКА. Гости занимают первое место в турнирной таблице, и до этого имели длительную победную серию. В первом тайме футболисткам «Звезды-2005» пришлось больше защищаться. Во второй половине встречи «звёздочки» отодвинули игру от своих ворот. Тем не менее забить хотя бы один гол у команд не получилось. В итоге ничья — 0:0.

Подопечные Елены Сусловой остались на четвёртом месте в розыгрыше чемпионата, и следующую игру проведут на выезде 18 ноября. Соперником будет столичный «Локомотив».





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