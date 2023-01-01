Алёна Бронникова Минздрав Прикамья ищет подрядчика на оказание медпомощи неизлечимым больным Стоимость одного выезда бригады оценили в 5,3 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края объявило о проведении конкурса на исполнение государственной услуги «Оказание паллиативной медицинской помощи». По данным документа, размещённого на сайте ведомства, помощь должна быть оказана амбулаторно на дому выездными патронажными бригадами.

Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2024 года. В целом объём оказания услуги составляет 3,2 тыс. выездов. По результатам конкурса минимальное количество может быть распределено в объёме от 800 выездов.

«Значение нормативных затрат на оказание услуги — 5 310,10 руб. (в расчёте на один выезд бригады паллиативной медицинской помощи на дом к паллиативному пациенту)», — уточняется в документации.

Таким образом, общая стоимость работ может составить от 4,248 млн до 16,992 млн руб. Выезды нужно будет совершать в 34 территории Пермского края: 16 городских и 18 муниципальных округов.

К категориям потребителей относятся несовершеннолетние, от 0 до 18 лет, внесённые в регистр паллиативных пациентов Единой информационной системы здравоохранения региона. Удовлетворённость получателей услуги, согласно государственному социальному заказу — 35,5%.

Предложения от участников принимаются по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 51 — до 18 часов 8 декабря. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 15 декабря. Подать заявку в свободной форме могут любые юридические и физлица, ИП, которые предоставляют данные услуги, согласно требованиям конкурсной документации.

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