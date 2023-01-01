Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Что посмотреть и где побывать с 10 по 17 ноября Поделиться Твитнуть

Новая неделя в Перми обещает быть насыщенной музыкальными событиями: зрителей ждут концерт авторской музыки, выступление юного пианиста Льва Бакирова, «Карнавал животных» в Органном зале и несколько концертов в частной филармонии «Триумф». Пермяки смогут увидеть реконструкцию коми-пермяцкого свадебного обряда, посетить фестиваль-форум в селе Частые и многое другое. Яркими событиями станут показы краевого театрального конкурса «Волшебная кулиса» и закрытие XVIII Международного фестиваля органной музыки. В «Сцене-Молот» идут премьерные показы новой музыкальной комедии.

На закрытии XVIII Международного фестиваля органной музыки (6+) с программой «Классика барокко в ритме танго» выступят лауреаты международных конкурсов: главный органист и хранитель органа концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина и трубачи Яна Деликатная и Марат Зайнуллин. Будет представлена широкая палитра стилей — от старинной музыки до современных сочинений для органа соло и в ансамбле с трубой. Прозвучит музыка Брунса, Вивальди, Марчелло, Баха, Штрауса и других композиторов.

Органный концертный зал, 10 ноября в 19:00

Последний осенний месяц в Театре-Театре готовит для зрителей множество событий, одно из которых — премьера музыкального спектакля Бориса Мильграма «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16 +). Заглавный герой — амбициозный музыкант, который руководит вокальным ансамблем «Наитие» при ДК и мечтает о всемирной популярности и участии в конкурсе «Евровидение». У него в арсенале целых пять «звёзд» — энергичных и талантливых вокалисток. Правда, младшей из них 70 лет, а старшей — 90, зато каждая обладает харизмой, которой невозможно сопротивляться, а значит — успех обеспечен. Осталось только написать хит, найти деньги и, собственно, выбрать солистку…

Режиссёр Борис Мильграм и музыкальный руководитель Театра-Театра Татьяна Виноградова создали свою версию сюжета пьесы Николая Коляды «Баба Шанель» на основе музыкального переложения этой пьесы композитором и драматургом Александром Пантыкиным.

«При очень простом сюжете это история дорога мне тем, что она — о бесконечности жизни. Старухи из ансамбля «Наитие» невероятно комичны и очень трогательны. Они, по сути, уже прожили свою жизнь и никому не нужны, но продолжают держаться друг за друга, вместе наполнять дни какими-то придумками — и так по-настоящему жить. Это лирический, грустный и одновременно невероятно смешной, светлый спектакль», — рассказывает Борис Мильграм.

Музыку в спектакле исполнит квартет русских народных инструментов «Каравай». Музыкальный руководитель театра Татьяна Виноградова исполнит в спектакле одну из главных ролей вместе с Евгенией Барашковой, Натальей Макаровой, Еленой Старостиной, Татьяной Синевой и Марией Полыгаловой. Роль Сергея Сергеевича исполнят ведущий артист Театра-Театра Альберт Макаров и выпускник актёрского курса театра Илья Курицын.

«Сцена-Молот», 10 ноября в 19:00, 11 ноября в 15:00 и 19:00, 12 ноября в 20:00

Андрей Чунтомов

Пермский краевой фестиваль-конкурс «Волшебная кулиса» (12+) пройдёт в 17-й раз. Основные показы состоятся с 13 по 20 ноября на сценических площадках Перми и Кудымкара. Так, 13 ноября в 19:00 на сцене Пермского ТЮЗа зрителей ждёт спектакль Лысьвенского театра драмы им. Савина «Великий комбинатор» (12+), 15 ноября в 19:00 в помещении Дворца культуры железнодорожников Березниковский драматический театр покажет спектакль «Трагедия короля Ричарда Третьего» (16+), а 17 ноября в 15:00 во Дворце творчества юных Камерный драматический театр «Новая драма» приглашает на «Рассвет» (18+). Подробное расписание конкурсных событий и внеконкурсной программы можно увидеть в группе фестиваля «ВКонтакте» https://vk.com/volshebnayakulisa

Новой частью фестиваля станут видеопоказы спектаклей в сети социальных кинотеатров Прикамья. Афиша совместного с «Пермской синематекой» проекта «Театр на экране» включает спектакль Пермского ТЮЗа «Золушка» (6+), видеозапись спектакля «Сказки Пушкина» (6+) Березниковского театра для детей и юношества «Бенефис» и «Философские сказки» (6+) Чайковского театра драмы и комедии.

С 13 по 20 ноября

На «Карнавал животных» (6+) приглашают солисты Пермской краевой филармонии — квартет «Каравай» под управлением заслуженного артиста России Олега Згогурина и лауреат международных фестивалей-конкурсов Гульназ Гарипова (фортепиано). В программе концерта — знаменитый «Карнавал животных» французского композитора Камиля Сен-Санса в оригинальной обработке для квартета русских народных инструментов (балалайка-прима, домра-альт, домра-прима, балалайка-бас) и фортепиано.

Органный концертный зал, 12 ноября в 15:00

Частная филармония «Триумф» продолжает проект Abendmusik (12+) — цикл концертов духовной и светской музыки в особой атмосфере старинной церкви. На этот раз зрители услышат итальянскую духовную музыку XVI-XVII вв. в исполнении Натальи Кирилловой (сопрано) и Кристины Басюл (орган).

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии, 13 ноября в 21:00

Концертный проект Piano Gala (12+) — это цикл сольных фортепианных концертов практически в полной темноте, лишь единственный луч софита на рояль и на парящие над клавишами руки пианиста. По традиции зрители могут располагаться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, а также на обычных зрительских местах. На этой неделе выступит Настасья Хрущёва (фортепиано), она впервые исполнит новую версию своего сочинения «Русские тупики».

Частная филармония «Триумф», 16 ноября в 21:00

В Перми выступит одарённый юный музыкант, лауреат и обладатель Гран-при российских и международных конкурсов, победитель Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Лев Бакиров (6+). Музыкальное обучение мальчик начал в пять лет в Пермской хоровой капелле мальчиков, учился в музыкальной школе № 9 в классе преподавателя высшей категории Гульназ Гариповой. В 2020 году он переехал с родителями в Москву и поступил в Московскую музыкальную школу им. Гнесиных в класс заслуженного артиста России Бориса Березовского. В 2022 и 2023 годах принимал участие в праздничном концерте на Красной площади, посвящённом Дню славянской письменности и культуры. В родном городе в исполнении Льва Бакирова прозвучат музыкальные произведения Рахманинова, Шопена, Мендельсона и Шостаковича.

Дом Мешкова, 10 ноября в 19:00

Впервые в Перми выступит группа «Неизвестный композитор» (18+). Коллектив объединяет в своей музыке строгость и спокойную красоту русского Севера с яркостью, загадочностью и задором восточной музыки. Изысканный коктейль, состоящий из разных музыкальных традиций, понравится всем любителям оригинальной авторской музыки. Ведущий вечера — актёр и музыкант Александр Смирнов.

Частная филармония «Триумф», 17 ноября в 19:00

В Пермском крае пройдёт фестиваль-форум «Частые. Зелёная земля» (0+). Как известно, в окрестностях села Частые в 1830 году был открыт зелёный минерал, названный в честь светлейшего князя Петра Михайловича Волконского, — волконскоит, и именно из этого материала производили любимую краску Пабло Пикассо. На фестивале пройдёт мастер-класс по созданию волконскоитовой краски «Операция «Пикассо», конкурс краеведческих работ «Тайна зелёного камня, или Частинский изумруд», просмотр фильмов о волконскоите, театрализованная программа и многое другое.

Село Частые, 11 ноября с 12:00 до 18:00

В Кочёвском округе — настоящей сокровищнице коми-пермяцкого фольклора и старинных обрядов — пройдёт реконструкция свадебного обряда (0+). Гостей ждёт целая свадьба — от выкупа невесты до праздничного угощения. Запланированы ярмарка народных промыслов и ремёсел, мастер-классы по приготовлению блюд коми-пермяцкой кухни, фотовыставка, выступления фольклорных коллективов на тему свадебных песен и обрядовых свадебных действ.

Село Кочёво, 17 ноября с 11:00

В «Горьковке» пройдёт презентация книги «Земля Пермская во времени и пространстве» (16+). Ранее в рамках празднования Дня народного единства и 300-летия Перми прошёл конкурс «Земля Пермская» — более 120 авторов прислали свои работы (стихи, прозу, рисунки и фотографии). На презентации состоится награждение победителей и лауреатов, выступят почётные гости и пройдёт концерт.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 11 ноября в 14:00

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