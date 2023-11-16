Пермь примет краевое первенство по плаванию Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

15 и 16 ноября 2023 года в спорткомплексе «Олимпия» пройдёт Первенство Пермского края по плаванию. Филиал ПМУ АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» поддержали проведение состязаний.

Соревнования будут проходить в двух возрастных подгруппах: юноши 2007-2008 г.р. и девушки 2009-2010 г.р. не ниже 3-го спортивного разряда, юноши 2009-2010 г.р. и девушки 2011-2012 г.р. не ниже 1-го юношеского разряда. Более 390 спортсменов разыграют 90 комплектов наград в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе предусмотрены и две эстафеты 4х50 м.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Пермского края в составе команд городов и спортивных клубов. Участники имеют право стартовать в трёх личных видах программы; кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса — в пяти видах.

Прямая трансляция Первенства будет организована в группе Федерации плавания Пермского края ВКонтакте и на канале в Youtube.

Официальное открытие соревнований состоится 15 ноября в 11:20. Сразу после него пройдут заплывы: 50, 200 и 800 м вольным стилем, 50 и 200 м брассом, 100 м на спине, 100 м баттерфляем, 200 м комплексным плаванием и эстафета 4х50 м среди юношей. На 16 ноября с 12:00 запланированы заплывы: 50 и 200 м баттерфляем, 50 и 200 м на спине, 100 м брассом, 100 и 400 м вольным стилем, 400 м комплексным плаванием, а также эстафета 4х50 м среди девушек.

По итогам соревнований определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» в Саранске 28 ноября — 2 декабря 2023 года и Всероссийских соревнованиях по плаванию «Юность России» в Краснодаре 6-8 декабря 2023 года.

Организаторы Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

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