Максим Артамонов Салон оптики в Перми заподозрили в нарушении закона о рекламе Организации грозит штраф до 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Перми салон оптики ООО «Линзочки» разместил в оконных проёмах здания по ул. Ленина, 36 рекламу медицинских товаров и услуг. Такое решение вызвало вопросы у Пермского УФАС, которое усмотрело в этом признаки нарушения закона о рекламе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили антимонопольщики, реклама медицинских услуг и изделий адресована потенциальным потребителям, чтобы привлечь их внимание к объектам рекламирования (товарам, услугам, организации), а также к их продвижению на рынке.

Однако, согласно закону «О рекламе», реклама медицинских товаров и услуг должна сопровождаться предупреждением о противопоказаниях к их применению и использованию, а также о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. Всего этого в рекламе салона не было. Поэтому антимонопольное ведомство усмотрело в этом признаки нарушения законодательства.

Сейчас в отношении салона оптики возбуждено дело. Если будет установлен факт нарушения, организацию могут штрафовать на сумму до 500 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.