В Пермском крае завершили модернизацию пунктов весогабаритного контроля Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае модернизировали ещё пять пунктов весогабаритного контроля. Они были установлены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Как сообщили в министерстве транспорта Прикамья, на данный момент в регионе установлено 13 пунктов весогабаритного контроля, предназначенных для автоматической регистрации проезда транспортных средств, не соблюдающих установленные нормы по весу и габаритам, а также проверки их номерных знаков по базе выданных разрешений. При нарушении правил проезда информация об этом автоматически передается в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта, и владельца транспортного средства привлекают к административной ответственности.

Новые сенсоры позволяют определить вес грузовика даже при его полной остановке или практически нулевой скорости на месте весового контроля. Ранее для измерения требовалась скорость не менее 5 км/ч.

Каждый год Государственное казённое учреждение "Центр безопасности дорожного движения Пермского края" проводит улучшение систем весогабаритного контроля. Внедрение новой функции позволит точно определить вес грузовика, даже когда водитель полностью останавливается на месте контроля. Больше нет возможности избежать ответственности.

Отметим, что с начала сентября 2023 года уже внесено более 70 млн руб. в казну за штрафы, выписанные за нарушение весогабаритных норм на территории Пермского края.

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