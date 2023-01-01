Максим Артамонов В Перми прокуратура обнаружила нарушения в долинах малых рек Рейды проходили совместно с экоактивистами и общественниками Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Хорошев

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура вместе с общественниками и экоактивистами провела рейды по долинам малых рек Перми. Во время проверки были выявлены несанкционированные сбросы, отсыпки и большие свалки мусора в Гусянке, Зелёнке и Уинке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в прокуратуре, из ливневого коллектора рядом с ул. Полазненской в Гусянку поступают воды, содержащие моющие средства. Сброс стоков из систем ливневой канализации обнаружен и на Зелёнке и Уинке.

Фото: Алексей Хорошев

По выявленным фактам организована проверка. Прокуратура устанавливает виновных, отметили в ведомстве.

Общественники и экоактивисты также прокомментировали прошедшие рейды. По их словам, на Уинке в двух местах сбрасывается неочищенный сток с дорог, а на Зелёнке обнаружен сток канализации и большие свалки мусора.

Кроме того, на Гусянке выявлен сток с дорог и пена с автомойки (или из терм) и большая отсыпка водоохранной зоны строительным мусором и глиной.

«Жители акцентировали внимание на том, что уже не раз обращались в экологическую инспекцию, но проблемы рек не только не были решены, но и функция решения и даже ответственность за проблему были переложены на заявителя. Так, на Уинке управляющую компанию обязали заварить люк, через который вода с дороги идёт в Уинку. А по Гусянке отправили писать заявление в полицию. По отсыпке в водоохранной зоне сообщили, что закончились средства на ликвидацию свалок», — рассказали экоактивисты ВКонтакте.

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