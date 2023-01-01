В Пермском крае в суд направлено уголовное дело о хищении более 625 тонн нефтепродуктов Ущерб превысил 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края завершила расследование уголовного дела о краже нефти и нефтепродуктов через самовольные присоединения к транспортировочным трубопроводам. В организации преступления обвиняется житель региона. По версии следствия, с 2016 по 2018 год он и его четверо сообщников похитили более 625 тонн нефти и дизельного топлива, используя специальную технику и большегрузные транспортные средства.

Во время очередного преступления злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции, и часть похищенных ресурсов была возвращена добывающей организации. Общий ущерб, причинённый двум крупным нефтеперерабатывающим организациям региона, оценивается в 10 млн руб.

Уголовное дело будет передано в Пермский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу. Ранее в отношении соучастников данного преступления уже были вынесены обвинительные приговоры.

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