Алёна Бронникова На пенсионера из Перми завели уголовное дело за антисемитские высказывания Мужчине грозит до пяти лет колонии Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении 74-летнего пенсионера Николая Ш. о публичных призывах к экстремизму за антисемитские комментарии в социальной сети. Об этом сообщает telegram-канал «Кровавая барыня», который ведёт журналистка Ксения Собчак.

По информации канала, мужчина является активным пользователем ВКонтакте. Он открыто делится своим мнением, делает репосты публикаций из разных групп, оставляет комментарии. В частности, на его странице были найдены посты экстремистской организации, выступавшей против вакцинации и 5G-излучения. В июне 2022 года мужчина написал на своей странице высказывания на антисемитскую тему.

После погромов в аэропорту Махачкалы эти публикации привлекли внимание силовиков. Центр «Э» и УФСБ по Пермскому краю 8 ноября завели дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). По результатам экспертизы, проведённой Башкирской судебной лабораторией, в постах пенсионера было выявлено «побуждение к насильственным действиям против евреев». Теперь ему может грозить до пяти лет колонии.





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