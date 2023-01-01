Максим Артамонов В Прикамье будут штрафовать за вывески о продаже табачной продукции Новые требования депутаты предлагают ввести с марта следующего года Поделиться Твитнуть

Комитет по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края одобрил поправку в законопроект о запрете продажи в НТО табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на telegram-канал краевого парламента.

Теперь за размещение вывесок и архитектурно-художественной подсветки с такой рекламой может грозить штраф. Для должностных лиц он будет составлять 15-20 тыс. руб, а для юридических — 30-50 тыс. руб.

В законопроекте также прописан размер административных штрафов за розничную торговлю в НТО табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Согласно поправке, которую приняли депутаты на заседании комитета, за это будет предусмотрен административный штраф: для должностных лиц — 15-20 тыс. руб., для юридических — 50-100 тыс. руб.

Новые требования должны вступить в силу уже с 1 марта 2024 года.

Законопроект с учётом рассмотренных поправок будет рассмотрен во втором чтении на пленарке Заксобрания в ноябре.

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