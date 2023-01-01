Екатерина Артёмова В Перми по решению суда приостановлено строительство клубного дома «Строганов» Застройщику запрещено вести любые виды работ Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Арбитражный суд Пермского края запретил проведение любых видов работ на строительной площадке клубного дома «Строганов» (ул. Пермская, 86). Региональному управлению Россреестра запрещено совершать регистрационные действия в отношении участка и объектов на нём. Как следует из определения суда, такие обеспечительные меры наложены по заявлению фонда развития и поддержки экологических программ ДЗАТИ в рамках одного из судебных споров фонда с министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

В конце декабря 2022 года фонд ДЗАТИ получил разрешение на возведение бизнес-центра по ул. Пермской, 84. Спустя три месяца минимущества Прикамья разрешение отозвало. Не согласившись с таким решением ведомства, застройщик обратился в суд.

Всего сейчас в суде рассматривается три заявления ДЗАТИ. Ответчиками по заявлению, в рамках которого наложены обеспечительные меры, выступают региональное минимущества и ООО «Уральское управление строительной экспертизы». Фонд требует признать недействительными два документа: план соседнего земельного участка по ул. Пермской, 86, где ООО «СЗ «Пермская» возводит дом «Строганов», и положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию этого дома. Обеспечительные меры, по мнению истца, необходимы, так как если дом на смежном земельном участке будет построен раньше, чем фонд восстановит свои права, то ДЗАТИ будет лишён возможности реализовать свой проект. Следующее заседание по делу назначено на 27 ноября.

Во втором заявлении ДЗАТИ просит признать недействительным приказ минимущества края об отмене выданного ему разрешения на строительство. В третьем — требует обязать СЗ «Пермская» внести изменения в проектную документацию и предусмотреть противопожарную стену с восточного фасада. Ближайшие заседания по рассмотрению этих заявлений также назначены на конец ноября — начало декабря.

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