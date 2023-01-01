У мэра Перми Эдуарда Соснина родилась дочь Теперь он стал многодетным отцом Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Иван Петров

Глава Перми Эдуард Соснин вновь стал отцом — 8 ноября у него родилась дочь. Об этом мэр сообщил в своём telegram-канале.

«Вчера в 22:35 я снова стал папой. Появилась на свет наша Анечка, третий ребенок в семье. Какое же это счастье!», — написал чиновник.

Эдуард Соснин официально занял пост главы Перми 28 августа. Его избрали депутаты Пермской городской думы. До этого, с 2020 года он был министром экономического развития Пермского края.

Сейчас чиновнику 40 лет. Он — многодетный отец. У него две дочери и один сын.

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