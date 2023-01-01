Екатерина Артёмова Школьники из Прикамья стали победителями конкурса «Большая перемена» В качестве приза они получат до 1 млн рублей на образование Поделиться Твитнуть

В международном детском центре «Артек» состоялась церемония награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди старшеклассников. В число победителей вошли семь школьников из Пермского края.

Всего в финал конкурса прошли 17 ребят из разных муниципалитетов Прикамья. Четверо из них стали победителями среди 11-классников. Это учащиеся пермского лицея лицея № 4, гимназии № 31, тоже расположенной в Перми, и чайковской школы № 10. Они выиграли по 1 млн руб. на образование, а также получили дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Победителями среди школьников 9-10 классов стали трое ребят из пермских школ № 93, 102 и Култаевской школы. Они получат по 200 тыс. руб.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, принимавший участие в церемонии награждения, отметил, что победители конкурса достигли серьёзного результата. «Я всех вас поздравляю и желаю идти только вперед. Наше главное достижение — это вы. Вы — наша гордость, вы — наше будущее. Мы делаем всё для того, чтобы вы развивались, становились успешными. Для того, чтобы вы могли найти себя и получить качественное образование, чтобы каждый из вас был патриотом своей страны, великой, могучей России», — сказал министр.

Призёры конкурса в этом году также получают денежный приз в размере 100 и 200 тыс. руб. в зависимости от возрастной категории. Кроме того, участники смогут отправиться в авторские туры по России от проекта «Больше, чем путешествие». Педагоги-наставники, подготовившие победителей и призёров конкурса, также будут награждены.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что инициативы молодых и активных людей имеют особое значение для будущего региона. «Мы заинтересованы, чтобы каждый школьник и студент мог проявить свои способности и таланты, а их лучшие проекты и инициативы были реализованы. Мы продолжим создавать условия, чтобы ребятам было комфортно жить и учиться в Пермском крае», — подчёркивал губернатор.

Всего в четвёртом сезоне «Большой перемены» приняли участие более 3 млн школьников. Ранее подвели итоги конкурса среди учеников 5-7 классов. Победителями «Большой перемены» в этой возрастной категории стали девять ребят из Пермского края.

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