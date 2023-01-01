В Перми открылась медико-фармацевтическая выставка «МедФарм» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено департаментом информационной политики администрации губернатора Пермского края

В Перми 8 ноября открылась 29-я специализированная медико-фармацевтическая выставка-форум «МедФарм-2023». Мероприятие в течение трёх дней станет объединяющей деловой площадкой для обсуждения вопросов развития медицинской и фармацевтической отрасли для всех регионов Приволжского федерального округа. В мероприятии принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Губернатор отметил, что мероприятие является особенно важным для всего профессионального медицинского сообщества. «Темы, обсуждаемые на выставке, на сегодняшний день очень актуальны — это вопросы импортозамещения, фармацевтической отрасли, кадрового обеспечения в здравоохранении. При этом уровень организации мероприятия растёт с каждым годом», — сообщил Дмитрий Махонин.

Напомним, выставка-форум «МедФарм» — специализированный проект ПФО. В этом году участниками экспозиции стали 60 компаний производителей и поставщиков современного медицинского оборудования и расходных материалов, а также фармпрепаратов и технологий цифровизации для медицины и фармации. В краевую столицу для участия в мероприятии приехали эксперты из 14 городов России.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала, что выставка-форум «МедФарм» в этом году имеет особенно насыщенную программу. «Одно из важных мероприятий — наша совместная с федеральным Росздравнадзором конференция по управлению качеством медицинской помощи. Также состоятся мероприятия на тему медиации, кадрового обеспечения краевых медучреждений, мероприятия, посвящённые 100-летию службы медицинской профилактики и 30-летию системы ОМС страны, и многие другие», — добавила она.

По информации организаторов, в рамках экспозиции будет представлено диагностическое, реанимационное, лабораторное, реабилитационное оборудование, а также медицинский инструментарий, расходные материалы, оборудование для утилизации медицинских отходов, средства дезинфекции и санитарии и фармацевтические препараты.

Деловая программа «МедФарм-2023» включает в себя более 30 мероприятий федерального и окружного уровня, в работе секций принимают участие главные специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации, главные специалисты Приволжского федерального округа, а также 300 спикеров и приглашённых экспертов.

Посещение выставки-форума и участие в деловой программе бесплатное, но требует обязательной регистрации, пройти которую можно на сайте https://med.expoperm.ru

Выставка будет работать 9 и 10 ноября с 10:00 до 18:00.

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