Президент России Владимир Путин назначил судей в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Указом президента РФ № 829 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» от 8 ноября 2023 года судьями федеральных судов в Пермском крае назначены семь человек.

Должность заместителя председателя Индустриального районного суда Перми занял Валентин Мазунин, должность судьи Мотовилихинского районного суда — Елена Щеколдина, должность судьи Орджоникидзевского районного суда — Диана Жужгова, должность судьи Пермского районного суда — Юлия Асланова. Антонина Сергеева стала судьёй Большесосновского районного суда, Елена Никулина — судьёй Красновишерского районного суда, Анастасия Михайлова назначена на должность судьи Нытвенского районного суда.

Судья Пермского краевого суда Ирина Кляусова назначена судьёй Второго кассационного суда общей юрисдикции.

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