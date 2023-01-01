Максим Артамонов Новую программу по расселению аварийного жилья в Прикамье запустят в 2025 году Федеральная поддержка сократится с 90 до 60% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Совета представительных органов заместитель министра строительства Пермского края Фаина Минх заявила, что новую региональную программу по расселению ветхого и аварийного жилья планируется начать в 2025 году. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Минх пояснила, что сейчас идёт разработка этой программы, а ранее, 1 августа, краевые власти направили в федеральное министерство перечень жилья, признанного аварийным после января 2017 года. Как раз на его расселение регион и рассчитывает получить поддержку.

По словам чиновницы, пока рано говорить о точных объёмах финансовой поддержки из федерального бюджета. Это связано с тем, что он не утверждён.

Однако уже известно, что федеральная доля бюджета в будущей программе сократится с 90 до 60%. Разницу планируется покрыть за счёт регионального и местного бюджетов.

На сегодняшний день первоочередная задача — расселение аварийного жилья, которое признано таким до 1 января 2017 года. Только после этого Пермский край может рассчитывать на федеральное софинансирование, отметили в региональном минстрое.

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